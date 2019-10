Franco Baresi ha brevemente parlato della situazione attuale del Milan. Lo storico capitano sta dalla parte dei tifosi e manda un messaggio alla squadra di Pioli.

Il capitano dei capitani, Franco Baresi, ha parlato ai microfoni del Corriere del Veneto. L’ex difensore del Milan sta dalla parte dei tifosi e manda un messaggio alla squadra rossonera.

Baresi non vuole entrare nel merito della questione esonero di Marco Giampaolo o dell’ingaggio di Stefano Pioli: “Non parlo del Milan di oggi, ricopro un ruolo in società e non è mia competenza l’area tecnica”.

Poi lo storico numero 6 milanista ci tiene a precisare una cosa. Ecco il suo messaggio ai tifosi e alla squadra: “Il calcio, si sa, è fatto di cicli e generazioni di calciatori. Capisco la rabbia e la frustrazione dei tifosi. Il Milan ha una grande storia, che comporta onori per chi indossa quella maglia. Questo non va mai dimenticato”.

