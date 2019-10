Mattia Caldara da mercoledì ha iniziato finalmente ad allenarsi con la squadra. Nella prima seduta di allenamento diretta a Milanello da Stefano Pioli il difensore bergamasco è rientrato in gruppo, segnale che il suo recupero procede bene dopo la rottura del legamento crociato anteriore sinistro patita a maggio scorso e che lo aveva tenuto fuori per mesi. Caldara lavora per essere presto in buone condizioni fisiche e dimostrare sul campo il proprio valore. Con la maglia del Milan solamente due presenze finora, a causa dei ripetuti infortuni. Ma il suo obiettivo è diventare un titolare e affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa, così da riprendersi pure la Nazionale. Possibile la convocazione per Milan-Lecce.

