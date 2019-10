Rafael Leao è uno dei pochissimi giocatori a salvarsi in questo pessimo inizio di stagione del Milan. Il 20enne talento portoghese arrivato in estate dal Lille ha mostrato qualità molto interessanti e, stando a quanto rivelano in Spagna, il Barcellona lo sta seguendo. La società catalana valuta alcuni giovani attaccanti per il futuro, dato che Luis Suarez va verso i 33 anni e ha un contratto in scadenza nel 2021. Il Milan vuole tenersi stretto Leao e, salvo sorprese, neanche Ricardo Rodriguez dovrebbe lasciare Milanello a breve. Il suo agente Gianluca Di Domenico ha smentito le voci di cessioni, nonostante Theo Hernandez abbia soffiato allo svizzero il posto da titolare.

