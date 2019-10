La probabile formazione azzurra nel match di questa sera all’Olimpico, valido per le qualificazioni ad Euro 2020 contro la Grecia.

Già questa sera l’Italia di Roberto Mancini può ottenere il pass automatico per la fase finale dell’Europeo 2020, battendo la Grecia nell’incontro di qualificazione.

Gli azzurri, stasera in campo con l’inedita maglia verde in onore del Rinascimento, vogliono seguire l’esempio del Belgio: i diavoli rossi infatti si sono già qualificati in anticipo per l’Europeo battendo ieri sera San Marino.

Allo stadio Olimpico di Roma sarà atmosfera calda in onore degli azzurri, che avranno anche un pizzico di rossonero al loro interno. Spazio dal 1′ minuto per Gianluigi Donnarumma, ormai considerato il portiere titolare nelle gerarchie del c.t. Mancini.