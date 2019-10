Lo storico ex allenatore Arrigo Sacchi ha dato il suo parere sul cambio repentino in panchina per il Milan, da Giampaolo a Pioli.

Fa ancora parlare di sé il repentino cambio di panchina in casa Milan dopo solo sette giornate di campionato: Marco Giampaolo ha dovuto lasciare spazio a Stefano Pioli per via dei recenti risultati negativi.

Durante il ‘Festival dello Sport’, evento annuale in svolgimento a Trento, è intervenuto anche Arrigo Sacchi, uno che di allenatori se ne intende non poco.

Il ‘vate di Fusignano’, da sempre legato ai colori rossoneri, ha commentato così il cambio di allenatori in casa Milan: “Giampaolo è un tecnico bravo, che stimo e ammiro. Ma Pioli è bravo, mi auguro possa fare bene, lo spero per il destino del Milan”.