Andrea Dovizioso, celebre pilota Ducati MotoGP, è anche un tifoso del Milan e ha commentato il momento negativo della squadra. Fiducia in Paolo Maldini.

In questi anni i tifosi del Milan si stanno abituando a soffrire, ogni stagione purtroppo comporta problemi e ragioni per rimanere delusi. L’avvio dell’attuale campionato è stato negativo e la dirigenza dopo sole sette giornate ha cambiato allenatore.

I milanisti auspicano che il passaggio da Marco Giampaolo a Stefano Pioli porti i risultati attesi. Tra i tifosi rossoneri c’è anche Andrea Dovizioso, che ai microfoni di Sky Sport si è così espresso sulla sua squadra del cuore: «Il Milan non sta andando benissimo ora, però lavorano forte. Ho una particolare stima per Paolo Maldini. Sono sempre stato milanista e lo conosco, è una persona tranquilla e vera. In questi mondi non è facile trovare questo tipo di gente. Mi aspetto molto da lui e mi fido di lui».

Il noto pilota del team Ducati MotoGP riconosce il momento di difficoltà del Milan, però allo stesso tempo ripone massima fiducia in Paolo Maldini. Per la leggenda rossonera, oggi direttore tecnico del club, Dovizioso spende parole molto positive anche sul piano umano.