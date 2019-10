Equilibrio e talento: Pioli vara il suo Milan

Ecco come potrebbe essere schierato il Milan dal neo tecnico Stefano Pioli, che punta su calciatori freschi e già maturi caratterialmente.

Manca una settimana esatta dal match tra Milan e Lecce, valido per l’ottava giornata di Serie A. Ma l’attesa è già tanta, perché sarà il giorno del debutto del nuovo tecnico a San Siro.

Stefano Pioli è al lavoro in questi giorni per cercare di tirare su il morale di un Milan deluso e deludente, capace di conquistare soltanto 9 punti nelle prime sette gare, col serio rischio di uscire fin da subito dalla corsa alle posizioni che contano in campionato.

Da domani riprenderanno gli allenamenti a Milanello, anche se la rosa a sua disposizione non sarà al completo per via dei diversi impegni delle Nazionali che fino a mercoledì rischiano di portar via energie fresche al suo Milan.