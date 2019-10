Calciomercato Milan: Mesut Ozil è stato messo fuori rosa da Unai Emery. La sua avventura all’Arsenal è agli sgoccioli. Tre club italiani sul fantasista tedesco.

Mesut Özil è uno dei pezzi pregiati dell’Arsenal, che sta trovando pochissimo spazio in questo avvio di stagione con Unai Emery. Lo stesso allenatore ha riferito che ci sono giocatori in rosa che meritano più di lui di giocare.

Il fantasista tedesco compirà 31 anni il prossimo 15 ottobre, è un classe 1988. Nonostante l’età non pià giovanissima, potrebbe ancora fare bene in un altro club qualora accettasse nuove sfide. Il suo contratto con i Gunners scadrà nel giugno 2021, e non sembrano esserci margini per un rinnovo.

All’Arsenal dal 2013, quando si trasferì dal Real Madrid. In questo avvio di stagione 2019/2020 ha collezionato soltanto una presenza in Premier League: 71 minuti giocati contro il Watford, da trequartita, 2-2 il risultato finale. Poi è stato due volte in panchina e in tutte le altre partite non è stato nemmeno convocato da Emery.