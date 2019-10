Il Milan si aggrappa a Leão: “Sono un topolino diventato leone”

Tutto su Rafael Leão, il più giovane della rosa milanista che molto probabilmente diventerà presto uno degli intoccabili per Pioli.

“Sono cresciuto come un topolino per diventare un leone”. La frase pubblicata di recente sui social network da Rafael Leão contiene tutta l’essenza di questo giovane calciatore.

Oggi la Gazzetta dello Sport esalta le qualità del classe 1999, il più giovane e spigliato elemento della rosa del Milan. Stessa età di Gigio Donnarumma (Leão è più piccolo di tre mesi) e stessa sfrontatezza. Un carattere da professionista già a 19 anni, quando è riuscito ad imporsi a Lille e farsi notare dai rossoneri.

Il Milan si aggrapperà inevitabilmente a lui per cercare di rilanciarsi: il tempo è tutto a favore di Leão, che ha l’intera carriera davanti per potersi esprimere e crescere. Ma anche nel breve giro di posta è avvantaggiato: domani sarà già a Milanello a disposizione di Stefano Pioli per ricominciare a lavorare quotidianamente.