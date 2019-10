I gol e gli highlights della partitella di oggi fra il Milan e la squadra Primavera. Protagonista del match Brescianini con una tripletta, poi Borini completa l’opera.

Il Milan di Stefano Pioli ha fatto il suo “debutto” nella partitella amichevole di questo pomeriggio contro la Primavera. La gara si è svolta a Milanello e chiaramente c’erano tantissime assenze a causa degli impegni delle Nazionali in questi giorni.

Un test importante però per il nuovo allenatore. Lo è stato anche per Mattia Caldara, schierato dal primo minuto: il difensore ha superato l’infortunio al ginocchio e in settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo, probabile che, entro la fine del mese, Pioli possa schierarlo per qualche spezzone di match. Per questa prima partita il tecnico ha schierato il Milan con il solito 4-3-3.

Reina in porta, poi Conti, Caldara, Musacchio e Theo Hernandez in difesa. Brescianini, Biglia e Sala in mezzo; Castillejo, Borini e Bonaventura in avanti. Protagonista assoluto – e inaspettato – Brescianini con una tripletta, poi il gol di Borini. Ecco di seguito gli highlights pubblicati dai profili social del Milan: