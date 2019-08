Ora è ufficiale: Rafael Leao è il quarto acquisto estivo del Milan dopo Krunic, Hernandez e Bennacer. Un colpo di prospettiva ma che sarà già utilissimo nel prossimo campionato

Ora è ufficiale: il Milan ha messo a segno a titolo definitivo il quarto acquisto dell’estate di mercato 2019.

Il club rossonero, sul proprio sito web ufficiale Acmilan.com, ha reso noto di aver acquistato dal Lille l’attaccante Rafael Leao, nuovo rinforzo per il settore offensivo della squadra di Marco Giampaolo. Il calciatore classe ’99, con un passato anche nello Sporting Lisbona, è stato dunque annunciato poco fa dai canali ufficiali del Milan e andrà a rinforzare la rosa dopo i colpi Krunic, Hernandez e Bennacer.

Ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L’attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale.

Nato ad Almada, in Portogallo, il 10 giugno 1999, Rafael Leão cresce calcisticamente nello Sporting Lisbona, con cui debutta in Prima Squadra nel 2017, vincendo la Taҫa da Liga, la Coppa di Lega portoghese. Nell’estate 2018 passa al Lille, in Francia, dove realizza 8 gol in 26 partite. Ha indossato le maglie di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, a partire dall’Under 16 fino all’Under 21, conquistando il titolo di Campione d’Europa nel 2016 con l’Under 17″.

Leao inoltre, attraverso un post su Instagram, ha voluto salutare il Lille ed i suoi tifosi dopo l’ufficialità del suo passaggio al Milan: “Con tristezza dico addio ad un club che mi ha dato tanto in un periodo difficile della carriera, che mi ha dato la possibilità di giocare e mostrare il mio calcio. Ringrazio club e tifosi e mi auguro che possiate stupire tutti nell’anno del vostro ritorno in Champions League”.

