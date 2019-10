Inter-Milan, tocca alle ragazze: oggi il primo storico derby

Oggi è giorno di derby per Inter e Milan Femminile: le due rivali cittadine per la prima volta si affrontano nel campionato di Serie A.

Il derby non è più soltanto una questione tra maschi. Oggi Inter e Milan in versione femminile si affrontano per una sfida che da giorni ha creato già tantissima attesa e curiosità.

Alle ore 15 le ragazze rossonere di Maurizio Ganz scenderanno in campo allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per sfidare le nerazzurre di mister Attilio Sorbi.

Una sfida più unica che rara, visto che Inter e Milan si affrontano per la prima volta nel calcio femminile in gara ufficiale: è il debutto per il derby milanese nel campionato di Serie A italiano.

Sarà un duello interessante e ricco di colpi di scena, tra due compagini rinnovate, con allenatori nuovi in panchina e con molte calciatrici straniere che hanno scelto l’Italia, in particolare Milano, per dare nuova linfa alle proprie carriere.

Il Milan sulla carta è in vantaggio, sia per il punteggio pieno in classifica sia per la maggior esperienza delle sue interpreti. Non a caso le ragazze di Ganz sono indicate tra le favorite per la lotta allo Scudetto.

L’Inter è squadra più nuova e debuttante, che però ha entusiasmo e voglia di fare. Il tecnico Sorbi teme la velocità e l’esperienza delle due Valentine rossonere: la Giacinti e la Bergamaschi, leader nel Milan e nella Nazionale italiana.

Appuntamento dunque al Breda alle 15 in punto per un derby storico e originale, con lo stadio di Sesto che vanta già il tutto esaurito. Non sarebbe allora stato meglio farlo giocare a San Siro?

