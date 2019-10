Milan troppo ‘cattivo’: è già record di espulsioni

La squadra rossonera detiene un record negativo: è la compagine che vanta più espulsioni dall’inizio del campionato 2019/2020.

Troppo nervosismo e scarsa concentrazione. Si possono racchiudere in questi due difetti i motivi delle cinque espulsioni subite dal Milan in questo inizio di stagione.

La squadra rossonera vanta un record decisamente negativo, visto che sono già cinque i calciatori cacciati dai direttori di gara in sole sette partite ufficiali di Serie A.

Un primato che, come riporta anche il Corriere dello Sport, risalta anche in Europa: il Milan è la compagine più ‘cattiva’ dal punto di vista disciplinare fra i cinque più importanti campionati europei. Nessuno ha fatto peggio dei rossoneri in tal senso.