Tuttosport – Milan, occhi su Francia-Turchia: due terzini nel mirino

Il Milan alla caccia di un terzino per la prossima sessione di mercato: il match internazionale può regalare nuovi spunti interessanti.

Sembra proprio che il Milan voglia rinforzare la propria corsia di destra difensiva. La società rossonera sente il bisogno di trovare un terzino per la prossima sessione di mercato.

Il rendimento di Davide Calabria, già espulso due volte in campionato, continua a non convincere. Mentre Andrea Conti, reduce da due anni di calvario tra infortuni e stop muscolari, ancora non sembra garantire un rendimento certo e potrebbe partire in prestito nella seconda parte di stagione.

Il Milan si aggrappa a Leão: “Sono un topolino diventato leone”