Garcia nuovo allenatore del Lione: era stato accostato al Milan

Il francese Rudi Garcia diventa il nuovo allenatore dell’Olympique Lione, dopo essere stato anche accostato ai rossoneri.

L’Olympique Lione ha scelto e ufficializzato poco fa il suo nuovo allenatore: sarà Rudi Garcia a sostituire sulla panchina dei rossoblu di Francia l’esonerato Sylvinho.

Il club transalpino ha reso noto poco fa, sui propri canali social, che Garcia ha firmato oggi per le prossime due stagioni. Per lui situazione delicata e difficile da mettere a posto: il Lione infatti ha soltanto 9 punti in classifica dopo le prime nove giornate di Ligue 1, tanto da attestarsi al quattordicesimo posto in classifica.

Garcia, che in passato ha guidato anche la Roma in Serie A, era svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Marsiglia nella scorsa stagione. Il francese classe ’64 era stato di recente accostato anche alla panchina del Milan, per sostituire Marco Giampaolo.

Il nome dell’ex romanista era presente, secondo diversi organi di stampa, nella lista che i dirigenti del Milan avrebbero formulato per il cambio in panchina, assieme a quelli di Luciano Spalletti e Stefano Pioli.

La scelta è ricaduta su quest’ultimo, anche se Paolo Maldini e Zvonimir Boban di recente hanno ammesso di non aver mai pensato concretamente a Garcia per rilanciare il Milan dopo il flop delle prime sette giornate.

