La ritrovata vittoria contro il Genoa non è servita a mettere al sicuro la panchina di Marco Giampaolo. Infatti, la società sta valutando ancora la possibilità di esonerarlo.

Alcune scelte discutibili dell’attuale allenatore e lo scarso gioco prodotto dalla squadra stanno facendo riflettere i dirigenti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, è stato effettuato un sondaggio per Rudi Garcia. Il francese è un tecnico che Frederic Massara conosce bene per averci lavorato ai tempi della Roma.

Ci sono stati anche dei contatti con Marcelino, allenatore spagnolo esonerato dal Valencia a metà settembre dopo alcuni contrasti con il club. Tuttavia, questa pista non sembra essere stata particolarmente approfondita dal Milan.

Un nome che piace molto è quello di Luciano Spalletti, il quale però è ancora legato da un contratto con l’Inter e ha un ingaggio elevato. Spera in una chiamata Stefano Pioli, che ha messo in stand-by la Sampdoria. Il club blucerchiato lo ha messo in cima alla lista dei sostituti di Eusebio Di Francesco, ormai prossimo al divorzio dopo i negativi risultati stagionali.

Insomma, sono ore di riflessioni importanti in casa Milan. Massimo entro martedì dovrebbe essere presa una decisione definitiva. Probabilmente molto dipenderà dai vari sondaggi che la dirigenza farà con allenatori alternativi a Giampaolo. Dovesse esserci la disponibilità di un profilo giudicato adeguato, allora si andrebbe verso l’esonero dell’attuale tecnico.

