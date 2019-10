Italia, possibile panchina per Donnarumma contro il Liechtenstein

Gianluigi Donnarumma, dopo la bella prova contro la Grecia, potrebbe riposare nel match della Nazionale italiana in Liechtenstein.

Missione compiuta sabato sera per la Nazionale italiana, che ha ottenuto con tre gare d’anticipo il pass per la qualificazione alla fase a gironi di EURO 2020.

La squadra azzurra è ormai sicura sia della partecipazione al torneo continentale del prossimo anno, sia del primo posto nel gruppo J di qualificazioni europee.

Ecco perché domani sera, nel match valido per l’ottava giornata del gruppo contro il Liechtenstein, il c.t. Roberto Mancini potrebbe attuare un ricco turnover per la formazione titolare azzurra.

Il match di Vaduz, con inizio alle ore 20:45, vedrà dunque un’Italia decisamente diversa da quella che ha battuto la Grecia per due reti a zero allo stadio Olimpico: in primis in porta, con Gialuigi Donnarumma che dovrebbe lasciare il posto al suo vice Salvatore Sirigu.

Il numero uno del Milan dovrebbe dunque riposare, ma il suo posto da titolare tra i pali della Nazionale non sembra in discussione in vista degli Europei.

Spera in una chance anche Alessio Romagnoli, l’altro milanista convocato da Mancini, ma al momento non occupa primi posti nelle gerarchie azzurre, scavalcato da Acerbi e Izzo.

Possibile maglia da titolare invece per il napoletano e debuttante Di Lorenzo, per il talento romanista Zaniolo e per il ‘gallo’ Belotti, che si gioca la maglia da centravanti di riferimento con Immobile.

