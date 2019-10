L’Italia vola agli Europei. Donnarumma ancora decisivo

Vittoria sulla Grecia che è valsa ieri sera l’accesso automatico agli Europei 2020 per l’Italia, con un Donnarumma sugli scudi.

Missione compiuta: l’Italia fa il suo dovere e conquista con tre gare d’anticipo la qualificazione aritmetica alla fase finale degli Europei 2020.

Gli azzurri di Roberto Mancini non brillano contro una Grecia giovane e ben messa in campo, ma alla fine prevale il maggior tasso tecnico della squadra di casa. All’Olimpico sono decisivi i gol di Jorginho su calcio di rigore e di Bernardeschi, per un 2-0 che non ammette repliche.

Un successo che non solo porta l’Italia direttamente alla fase a gironi del prossimo campionato europeo, ma che regala al c.t. Mancini un record: sette vittorie su sette nel girone di qualificazione e punteggio pieno, eguagliando il primato di Valcareggi e Trapattoni.