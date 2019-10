Il Milan ritrova Caldara: ieri in campo contro la Primavera

Amichevole in famiglia ieri tra i rossoneri e la squadra Primavera a ranghi ridotti: una chance importante per il rientro di Caldara.

In attesa del ritorno dei vari Nazionali impegnati nei match di qualificazione in questi giorni, il Milan, come di consueto, ha disputato ieri un’amichevole in famiglia.

La squadra di Stefano Pioli, o meglio i riduci dagli impegni internazionali, hanno sfidato la formazione Primavera di mister Lupi sul campo centrale di Milanello. Una sgambata molto utile al neo allenatore rossonero, soprattutto per capire chi tra i calciatori a disposizione appare fisicamente ed atleticamente più pronto.

Il match per la cronaca è terminato 4-0 per i ‘big’ rossoneri, ai quali è stato prestato il giovane centrocampista Marco Brescianini, autore di una tripletta. Il quarto centro è stato messo a segno da Fabio Borini.