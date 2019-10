Kakà: “Buona fortuna Pioli. Spero che il Milan si riprenda”

Le parole di Ricardo Kakà a margine di un evento FIFA sull’arrivo di Pioli in panchina. Il brasiliano spera in una risalita dei rossoneri.

Il Milan, dopo tre mesi, ha già cambiato guida tecnica. Addio a Marco Giampaolo, adesso spazio a Stefano Pioli, il nono allenatore negli ultimi cinque anni. L’ex Fiorentina ha l’arduo compito di risollevare le sorti della squadra e il morale dei tifosi.

Ricardo Kakà, a margine di un evento FIFA, ha commentato questo cambio di panchina: “Vediamo, è appena arrivato, speriamo che il Milan possa riprendersi. Noi tifosi lo speriamo. In bocca al lupo a Pioli. Difficile parlare quando non sei dentro e non vivi la squadra ogni giorno: è uno dei problemi che la dirigenza ha risolto, però ho poche informazioni. Da tifoso mi rimane solo sperare che le cose vadano bene”, le parole riportate da Sportitalia.



Parole da tifoso quelle del grande Kakà, che intanto sogna il ritorno in rossonero magari nelle vesti di dirigente. Ci sono stati dei contatti lo scorso anno con la società, ma nulla di concreto, chissà se in futuro la cosa possa concretizzarsi. Per adesso l’ex rossonero si gode il meritato riposo e la sua famiglia in Brasile, per cosa succederà più in la c’è ancora tempo.

