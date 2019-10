Shevchenko, che gioia: l’Ucraina batte il Portogallo e vola a Euro2020

Una grande gioia per Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti. L’Ucraina ha ottenuto il pass per Euro2020 con la vittoria di questa sera contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Una serata indimenticabile per Andriy Shevchenko. La sua Ucraina questa sera ha battuto 2-1 il Portogallo e si è guadagnata così l’accesso aritmetico ai prossimi europei. Una gioia immensa per l’ex attaccante rossonero, accompagnato in questa avventura da Mauro Tassotti e Andrea Maldera.

Cristiano Ronaldo ha segnato su rigore il suo gol numero 700 in carriera. Ma non è bastato alla sua Nazionale per portare a casa la vittoria. A spuntarla è infatti l’Ucraina di Sheva che, nel primo tempo, ha già indirizzato la partita con due gol firmati da Yaremchuk e Yarmolenko. Nel finale il gol dello juventino che vale soltanto per l’incredibile statistica del numero di reti segnate in carriera. Ma la felicità è tutta per Sheva e Tassotti in panchina.

Un risultato molto importante per l’ex attaccante rossonero, proprio nella scorsa settimana accostato alla panchina del Milan. Shevchenko era infatti a Milano per diversi motivi: per seguire Atalanta-Shakthar e per festeggiare il compleanno coi vecchi amici, ma alcuni hanno pensato ad un possibile sostituzione di Marco Giampaolo. Ipotesi smentita anche dallo stesso allenatore. Infatti Sheva ha poi ribadito che voleva continuare il suo percorso con la Nazionale. E questa sera ha raggiunto un traguardo molto importante.

