Golden Boy 2019: anche Donnarumma in lizza per il premio

Il riconoscimento organizzato da Tuttosport vede in corsa anche il rossonero Gianluigi Donnaurmma, tra i migliori giovani d’Europa.

Come ogni anno il quotidiano sportivo Tuttosport insignirà il premio ‘Golden Boy 2019‘, ovvero il riconoscimento dedicato ai migliori talenti del calcio europeo.

Oggi è stata ufficializzata la lista dei venti giovani calciatori internazionali che si contenderanno il suddetto premio sportivo. Tra questi è presente Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan classe ’99 che ormai da anni fa parte della cerchie dei migliori giovani italiani ed europei.

Non a caso Donnarumma è considerato il portiere Under-21 più forte del momento, titolarissimo dal 2015-2016 del Milan e di recente anche della Nazionale maggiore italiana.

Sono tre gli italiani presenti nella lista per il ‘Golden Boy’: oltre a Donnarumma presente anche Moise Kean, ex Juventus passato in estate all’Everton, e Nicolò Zaniolo della Roma. Presente anche il bianconero Matthijs De Ligt, ma il favorito al riconoscimento sembra essere Joao Felix, attaccante portoghese dell’Atletico Madrid.

La lista dei 20 in lizza per il Golden Boy 2019:

Matthijs De Ligt (Juventus, 1999)

Alphonso Davies (Bayern Monaco, 2000)

Gianluigi Donnarumma (Milan, 1999)

Ansu Fati (Barcellona, 2002)

Phil Foden (Manchester City, 2000)

Matteo Guendozi (Arsenal, 1999)

Erling Haland (Salisburgo, 2000)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 1999)

Joao Felix (Atlético Madrid, 1999)

Dejan Joveljic (Eintracht Francoforte, 1999)

Moise Kean (Everton, 2000)

Kang-in Lee (Valencia, 2001)

Andrij Lunin (Valladolid, 1999)

Donyel Malen (PSV Eindhoven, 1999)

Mason Mount (Chelsea, 1999)

Rodrygo (Real Madrid, 2001)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 2000)

Ferran Torrens (Valencia, 2000)

Vinicius Jr (Real Madrid, 2000)

Nicolò Zaniolo (Roma, 1999)

