Calciomercato Milan, il PSG prepara l’offerta per Paquetà – VIDEO

Lucas Paquetà è uno dei giocatori di maggiore talento del Milan e il nuovo allenatore Stefano Pioli sicuramente ripartirà da lui, dopo che Marco Giampaolo lo aveva messo in discussione. Il centrocampista brasiliano ha qualità tecniche che possono fare la differenza e trascinare la squadra verso la risalita in classifica. Tra i suoi ammiratori c’è Leonardo, colui che lo ha portato a Milano nel gennaio 2019 quando era un dirigente rossonero e che adesso è direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Leonardo continua a monitorare Paquetà e dalle ultime notizie circolate sembra propenso a fare un tentativo per acquistarlo a gennaio. Sportmediaset parla di una prima possibile offerta da 40 milioni di euro da parte del PSG.

