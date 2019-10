Kessie: “Riconquistiamo i tifosi. Champions League? Ci proveremo”

Intervista per Franck Kessie ai microfoni di Milan TV. Il centrocampista rossonero ha parlato del prosieguo della stagione e dell’obiettivo Champions League.



Nuova intervista per Franck Kessie, stavolta ai microfoni del canale ufficiale rossonero. Il centrocampista ivoriano ha parlato della vittoria contro il Genoa, dell’esonero di Giampaolo e soprattutto del prosieguo della stagione con l’obiettivo Champions League.

Sull’ultimo gol segnato contro il Genoa e sui suoi obiettivi per l’immediato futuro: “Era un rigore importante, eravamo a Genova per i tre punti e fare il massimo per vincere. Sono andato a calciare con tranquillità, anche se c’era pressione. Poi ho calciato e ho fatto gol. Voglio fare di più, dare il massimo, come tutti. Fare più gol per vincere più partite. Sto cercando di lavorare per questo”.

Sui tifosi: “Dobbiamo recuperare la fiducia dei tifosi. L’ultima in casa (Milan-Fiorentina, ndr) è stata difficile per noi e per tutti. Dobbiamo fare di tutto per riprenderci la loro fiducia”.

L’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli: “Dispiace ancora per Giampaolo, lo ringrazio per tutti. È arrivato un nuovo staff, dobbiamo capire cosa vuole il mister e dimostrare in campo”.

Sull’obiettivo quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League: “Possiamo ancora, niente è finito. Dobbiamo provare fino alla fine, come fatto l’anno scorso, per arrivare in Champions”.