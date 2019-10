Rodriguez, l’agente: “Uno dei migliori terzini sinistri al mondo”

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, prende le difese del terzino sinistro del Milan e della Svizzera dopo alcune critiche ricevute recentemente.

Ricardo Rodriguez non sta vivendo una stagione facile nel Milan, avendo perso il posto da titolare a favore di Theo Hernandez. Ma lo svizzero non aveva convinto neppure nelle due annate precedenti, nelle quali il rendimento è stato sotto le aspettative.

L’ex Wolfsburg è anche reduce da un calcio di rigore sbagliato nell’ultima partita disputata con la Svizzera. La sua nazionale ha comunque vinto 2-0 contro l’Irlanda, però Rodriguez poteva chiudere i conti prima segnando dagli 11 metri. Ovviamente capita di sbagliare un penalty, lui non è certo il primo a cui succede un errore.

Gianluca Di Domenico, agente di Rodriguez, nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una foto che raffigura lui e il giocatore aggiungendo anche un messaggio. Ha voluto difendere il proprio assistito da alcune critiche e ribadire il suo valore di terzino sinistro. Di seguito le parole del procuratore:

«Direzione Milano 🇮🇹🔴⚫️⚽️ dopo due partite con la nazionale svizzera 🇨🇭⚽️ in cui sei stato come sempre tra i migliori in campo. Hai realizzato tanti gol per la Svizzera, con i tuoi rigori e un salvataggio sulla linea di porta l’hai portata ai Mondiali in Russia! Anche i migliori al mondo sbagliano un rigore. Su di te non si può discutere, sei un ragazzo d’oro, un professionista vero e hai un grande cuore, mai una virgola fuori posto! Su tutto, sei tra i migliori terzini sinistri al mondo con quasi 40 gol in carriera! Chi ti conosce ti rispetta, non ti curare di chi non ti rispetta senza conoscerti».

Di Domenico ha speso parole di elogio per Rodriguez, indicandolo come uno dei top mondiali nel suo ruolo. Al Milan purtroppo il suo rendimento non è stato di altissimo livello. Non che il resto della squadra abbia fatto faville, però le aspettative erano differenti quando arrivò dal Wolfsburg nell’estate 2017.