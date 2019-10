Milan, terza maglia 2020-2021: torna l’azzurro, come nel 1995 – FOTO

Anteprima della terza maglia del Milan per la stagione 2020-2021: colore inedito, utilizzato soltanto una volta in passato. Ecco la foto della potenziale casacca.

Nonostante sia appena iniziata la stagione, ci sono già le primissime immagini della futura terza maglia del Milan per la stagione 2020-2021. Ad anticiparla è stato il noto sito Footyheadlines.com.

La terza maglia del Milan sarà di colore azzurro. Questa almeno è l’indiscrezione inedita lanciata dal portale sopracitato. Non si tratterà però di una novità assoluta. Il Milan ha già utilizzato in passato questo colore per la terza maglia: era la stagione 1995/1996 e in quel caso l’allora sponsor “Lotto” optò per quel colore.

Non sappiamo ancora quali saranno i dettagli, e soprattutto se l’indiscrezione verrà o meno confermata. La terza maglia di questa stagione è di colore nero, in passato è stata anche gialla, e ora pare si possa tornare all’azzurro. Chissà se questa scelta, prevalentemente per motivi di marketing Puma, sarà o meno gradita ai tifosi.