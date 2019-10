Calciomercato Milan, la rivelazione dell’agente di Elneny – VIDEO

Il nome di Mohamed Elneny è stato accostato spesso al Milan di recente. Il centrocampista egiziano, ex Arsenal ora in forza al Besiktas, è un elemento che potrebbe portare esperienza nella squadra di Stefano Pioli, anche se quel ruolo è già coperto da Lucas Biglia e Ismael Bennacer. Intanto il suo agente ha rivelato che c’è stato un tentativo da parte dei rossoneri in estate e non ha voluto sbilanciarsi su un possibile nuovo assalto nel mese di gennaio. Maldini e Boban faranno le loro valutazioni e decideranno come muoversi. I dirigenti spingono per acquistare qualche giocatore di esperienza ma Elliott invece preferisce i giovani. Vedremo se si riuscirà ad arrivare ad un compromesso.

Ag. Elneny: “Cercato dal Milan in estate. Riapertura per gennaio? Non parlo”