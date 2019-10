Ag. Elneny: “Cercato dal Milan in estate. Riapertura per gennaio? Non parlo”

L’agente di Mohamed Elneny ha rivelato che il Milan lo ha cercato la scorsa estate. Riguardo ad una riapertura per il calciomercato di gennaio, non si è sbilanciato.

Mohamed Elneny è da diversi giorni uno dei nomi più accostati al Milan per il mercato di gennaio. Il suo procuratore però ha rivelato un retroscena sull’interesse dei rossoneri già nella scorsa estate.

L’interesse del Milan dunque non è una novità. L’agente Alaa Nazmy, al canale egiziano Time Sport ha rilasciato queste dichiarazioni: “Milan e Roma hanno provato a prendere il giocatore durante la scorsa finestra di mercato, ma le trattative non sono andate a buon fine. Ha ricevuto più di un’offerta”.

Relativamente ad una possibile riapertura della trattativa tra Milan e Arsenal per il centrocampista nordafricano, l’agente non si è voluto sbilanciare: “Non posso parlare di una riapertura delle trattative con il Milan per gennaio”.

Ricordiamo che Elneny è attualmente in prestito al Besiktas, ma il cartellino è di proprietà dell’Arsenal fino al giugno 2022. L’agente ha spiegato i motivi del suo “addio momentaneo” ai Gunners: “Unai Emery non ha chiesto la sua cessione per le prestazioni, ma perché voleva che si sviluppasse meglio. Potrebbe tornare ancora a Londra”.

