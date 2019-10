Chi è Mohamed Elneny: un centrocampista tuttofare per il Milan

Mohamed Elneny viene accostato con insistenza ai rossoneri. Conosciamo meglio il calciatore di proprietà dell’Arsenal: caratteristiche fisiche, tecniche e carriera.

Mohamed Elneny viene da diversi giorni accostato al Milan. Oltre alle varie indiscrezioni, il primo segnale di interesse dei rossoneri è stato l’incontro a Casa Milan con Sascha Empacher, agente dell’agenzia tedesca SPOCS.

Elneny è di proprietà dell’Arsenal, ha un contratto fino al giugno 2022. Attualmente è stato mandato in prestito al Besiktas, in Turchia.

In questo inizio di stagione ha giocato appena tre partite: anche perché all’esordio in campionato è stato espulso e ha preso tre giornate di squalifica.

Se il Milan vorrà portare avanti il discorso, il Besiktas sarà suo alleato. La spesa sarebbe più o meno in linea con le nuove direttive della dirigenza: si parla di una valutazione dell’Arsenal di 15 milioni di euro, non trattabili. Ma non è da escludere l’ipotesi prestito fino a giugno, e poi si valuterà cosa fare.

PSG, c’è l’offerta al Milan per Paquetà

La carriera di Elneny

Ha esordito da professionista in Egitto, nell’Arab Contractors. Nel gennaio 2013 il trasferimento in Europa: ha cominciato a Basilea, dove ha vinto tre volte il campionato svizzero e collezionato 7 presenze in Champions League e 19 in Europa League.

Tre anni dopo, nel gennaio 2016, è stato acquistato dall’Arsenal per 12 milioni di euro. Elneny a Londra ha conquistato due coppe nazionali e un altro bel po’ di esperienza: 46 partite in Premier League, 19 in Europa League e altre 6 in Champions League.

Poi il passaggio in Turchia quest’estate, in prestito al Besiktas: esperienza però non cominciata nel migliore dei modi. Infatti c’è stata subito tensione con il tecnico Adbullah Avci e così il calciatore ha espresso il desiderio di andar via già a gennaio.



Chi è Elneny: caratteristiche tecniche e fisiche

Si tratta di un centrocampista, mediano davanti la difesa preferibilmente, ma che può adattarsi anche da difensore centrale in emergenza. Classe 1992, lo scorso luglio ha compiuto 27 anni.

Non velocissimo, ma sa il fatto suo a livello tattico. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo: sia da mediano, che da interno in entrambi i lati. Piede preferito: destro. Alto 179 cm. Ha segnato 15 gol in tutta la sua carriera, nessuno in Premier però.