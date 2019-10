Il Giornale – Milan, accordo con Mandzukic per gennaio

Calciomercato Milan: secondo alcuni rumors svelati dal quotidiano Il Giornale, Mario Mandzukic della Juventus si sarebbe promesso al club rossonero.

Al Milan l’esperienza manca, non c’è dubbio. La squadra è composta soprattutto da giocatori giovani e ovviamente ciò comporta delle problematiche quando si tratta di indossare la maglia rossonera.

Solo Giacomo Bonaventura (30), Lucas Biglia (33) e Pepe Reina (37) hanno compiuto almeno 30 anni. Comunque non si tratta solamente di un discorso di età, ma di esperienza legata a determinati palcoscenici e alla capacità di saper trascinare i compagni con la propria personalità. Nei momenti difficili servono delle guide esperte che aiutino i giovani.

Calciomercato Milan, colpo Mandzukic a gennaio?

A gennaio, bilancio permettendo, il Milan intende porre rimedio alle lacune della squadra. Zvonimir Boban e Paolo Maldini vorrebbero assicurarsi almeno un paio di rinforzi maturi che possano fare la differenza. Entrambi i dirigenti non hanno nascosto tale esigenza, pur non sbilanciandosi sul mercato invernale.

Un elemento che potrebbe fare comodo è Mario Mandzukic, attaccante di 33 anni in uscita dalla Juventus. Nonostante l’età avanzata è ancora in buona condizione fisica e può fare la differenza in un Milan dove gli elementi di spessore internazionale scarseggiano. Il croato per qualità tecniche e caratteriale può rappresentare un buon innesto.

Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano Il Giornale, tra la società rossonera e Mandzukic ci sarebbe già un accordo per gennaio. L’attaccante della Juventus piace anche all’Inter, ma sembra essersi promesso al Milan.

Un’indiscrezione che va confermata, visto che siamo a ottobre e finora per il croato si era parlato soprattutto di piste estere. Anche perché l’ingaggio che percepisce a Torino si aggira sui 5 milioni di euro netti annui. Alla sua età è anche normale cercare un contratto più importante, cosa che in Premier League e in Cina potrebbe ottenere.

Il Milan, invece, non può garantirgli lo stipendio attuale. E bisogna considerare pure il costo del cartellino, la Juventus ha fissato un prezzo sugli 11 milioni. E dall’Inghilterra era trapelata la voce inerente un accordo con il Manchester United. L’ipotesi rossonera ci sembra complicata.

Milan, cessioni per bilancio e acquisti: Suso maggiore indiziato