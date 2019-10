Nuovo stadio, Milan e Inter: “San Siro unica opzione. Biglietti accessibili”

Milan e Inter hanno risposto alle domande dei consiglieri comunicali con un comunicato congiunto oggi. I club hanno ribadito la volontà di costruire il nuovo stadio a San Siro.

Continua a tener banco la questione del Nuovo Stadio Milano. Oggi i due club, con un comunicato congiunto, hanno risposto ad alcune domande nelle slide presentate in commissione al Comune di Milano.

Subito un chiarimento: “La sola alternativa per i club è un nuovo San Siro a San Siro“. Questa la risposta ai consiglieri comunali che chiedevano la possibilità di costruire il nuovo impianto a Sesto San Giovanni. Un’altra perplessità riguarda i prezzi dei biglietti. Questa la risposta dei rappresentanti di Milan e Inter: “L’aumento degli spazi premium non sacrifica l’obiettivo di uno stadio per tutti, dalle famiglie, alle tifoserie organizzate, e che offre a tutti un’elevata qualità di esperienza. I club non hanno intenzione di portare i biglietti, oggi accessibili a tutti, a dei livelli non sostenibili”.

Una precisazione: “Anche nel nuovo impianto continueranno concerti e altri tipi di eventi diversi dal calcio“. Infine sulla possibilità di riqualificare anche i quartieri vicini San Siro: “Milan e Inter sono disponibili a considerare di allocare delle risorse per promuovere insieme un progetto”.

Milan, possibile novità di formazione: 4-2-1-3 e Calhanoglu esterno