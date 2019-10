Il nuovo stadio di Milan e Inter potrebbe non sorgere per forza nell’attuale area di San Siro, bensì in un’altra zona già battuta.

Il progetto del nuovo stadio di Milano continua a far parlare di sé in città. Ormai i due club cittadini, Milan e Inter, hanno deciso di puntare su un impianto nuovo di zecca e modernissimo.

Dopo la presentazione ufficiale dei due progetti che si contenderanno il bando per la costruzione dello stadio, sorgono nuovi dubbi riguardo all’area nella quale erigere la nuova casa di rossoneri e nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it, il Comune di Milano appare sempre scettico e contrario all’abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza, considerato un monumento della città e del calcio italiano.

Ecco perché Milan e Inter stanno valutando in maniera concreta di portare il progetto in un’altra zona: quella dell’ex area Falck nel comune di Sesto San Giovanni.

Un’area che, in teoria, sarebbe perfetta per la costruzione di questo impianto moderno: è ben collegata con la metropolitana di Milano (ci arriva la Linea 1), è vicina a diversi svincoli autostradali ed a breve verrà anche costruita una stazione ferroviaria nei pressi di Milanosesto.

Uno spazio da 1,4 milioni di metri quadrati, tra l’altro molto prossimo alla Brianza, una delle zone più ricche del nord Italia a livello industriale. Inoltre società come Prelios e Intesa Sanpaolo in primavera hanno stipulato un nuovo accordo per gestire lo sviluppo dell’ex area Falck.

Milan e Inter ci pensano seriamente da tempo: non a caso ai due studi d’architettura chiamati in causa, ovvero Populous e Manica-Cmr, è stato chiesto di realizzare un disegno che fosse compatibile anche con Sesto San Giovanni.

Da Genova a Genova: Suso cerca il gol in trasferta