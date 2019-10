Tifosi vicini alla squadra: 50mila a San Siro per Milan-Lecce

A San Siro domenica sera non mancherà un buon numero di tifosi per assistere a Milan-Lecce. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di sostegno in questo momento.

Il Milan domenica sera torna in campo e lo fa a San Siro contro il Lecce. Una partita di campionato assolutamente da vincere, non ci si può permettere alcun passo falso.

Innanzitutto di fronte c’è una squadra alla portata, una neo-promossa che va affrontata con massimo rispetto ma battuta. In secondo luogo si gioca in casa e tale fattore va fatto pesare, anche perché c’è una tifoseria da riconquistare. L’avvio di campionato negativo ha provocato l’esonero di Marco Giampaolo e il nuovo allenatore Stefano Pioli ci tiene a partire con una vittoria di fronte al pubblico rossonero.

Il Milan ha grande bisogno di sostegno in questo momento delicato. La delusione e la rabbia della tifoseria sono comprensibili, ma domenica sera a San Siro contro il Lecce sono previsti circa 50 mila spettatori. Il dato viene riportato oggi da La Gazzetta dello Sport e tiene conto anche dei circa 2 mila tifosi leccesi che occuperanno il settore ospiti. Ad ogni modo la presenza di numerosi rossoneri non era scontata, vista la contestazione avvenuta nell’ultimo match casalingo contro la Fiorentina.

Milan, bilancio in profondo rosso: serve la Champions League