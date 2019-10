Calciomercato Milan, Gattuso aveva chiesto Ribery – VIDEO

Gennaro Gattuso ha lasciato la panchina del Milan al termine della scorsa stagione perché non condivideva più il progetto del club. Tra le sue richieste per proseguire c’era l’acquisto di alcuni giocatori di esperienza, visto che la squadra è molto giovane. Ma con la società non è stato trovato un punto di incontro. Secondo quanto rivelato da Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore sportivo, Gattuso aveva chiesto al Milan di prendere Frank Ribery. In estate il 36enne francese è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Bayern Monaco e ha firmato con la Fiorentina. L’ex allenatore rossonero lo avrebbe voluto, però le cose sono andate diversamente.

