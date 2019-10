Ibrahimovic elogia Gattuso: “Ti dava una carica mostruosa”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista nella quale ha elogiato l’ex compagno al Milan Gennaro Gattuso. Ecco le parole dello svedese su Rino.

Vincere e primeggiare è l’obiettivo di molti, ma nel mondo del calcio sono in pochi a crederci e volerlo fermamente contro tutto e tutti. Due tra i giocatori “vecchio stampo” sono senza dubbio Gennaro Gattuso e Zlatan Ibrahimovic.

I due hanno in comune l’essere gli ultimi, non nel senso negativo del termine, ma “gli ultimi a mollare“. Oggi lo svedese ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato tra le altre cose anche dell’amico ed ex compagno di squadra Gattuso. Entrambi hanno condiviso insieme due stagioni dal 2010 al 2012: insieme hanno vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana con il Milan.

Ibrahimovic: “Gattuso ti stava addosso…”

Tra i tanti argomenti trattati, Ibra ha avuto modo di elogiare l’ex compagno ai tempi del Milan. Alla domanda su chi fosse stato il calciatore più forte con cui ha giocato, ha glissato la domanda, nonostante fossero tanti i giocatori di alto livello con cui ha giocato in carriera.

Ibrahimovic ha parlato così di Gattuso: “Non parlo del valore tecnico, preferisco rispondere in base a ciò che hanno rappresentato per il mio modo di giocare: senza dubbio Vieira e Gattuso. Rino non mollava mai, ti stava addosso. Non è Messi, ma ti dava una carica mostruosa“.

Non è la prima volta che Zlatan elogia Ringhio. Mesi fa, Ibra aveva parlato di Gattuso allenatore in questi termini: “Conosco Rino come compagno di squadra. Non devi spiegargli come si vince, sa come farlo. Lui ti motiva, fuori e dentro il campo. Se vado in guerra lo prendo con me, pochi sono come lui”.

