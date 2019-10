Sky – Milan, le regole di Pioli su cellulari e ritardi

Le nuove regole di Stefano Pioli a Milanello: oltre ad aver cancellato il ritiro alla vigilia, il mister ha fissato due nuove regole su cellulari e ritardi.

Stefano Pioli è stato chiamato per migliorare il rendimento del Milan. In attesa di farlo sul campo, sta provando a cambiare qualche cattiva pratica. I colleghi di Sky Sport hanno riferito alcuni dettagli in merito.

Pioli abolisce cellulari e ritardi alla squadra. Il diktat del mister per il nuovo Milan. Nello specifico, è proibito l’uso del cellulare a tavola e il ritardo agli allenamenti. Tolleranza zero per il mister nel caso si verifichino queste situazioni, in particolare sulla seconda, non c’è dubbio che è altamente sconsigliato farlo. A prescindere che ci siano o meno delle regole fissate dal mister.

Altre due regole fissate dal tecnico, dopo la scelta di non mandare in ritiro la squadra alla vigilia della partita. Questa sera infatti i rossoneri non dormiranno a Milanello, ma sono attesi al centro sportivo direttamente domattina.

Pioli oggi nella conferenza stampa di vigilia ha spiegato nel dettaglio questa scelta: “Ognuno sta a pensare alle proprie cose, ai cellulari, ai computer. Noi dobbiamo vivere la professione 24 ore su 24, credo sia un motivo per sentirsi responsabili, per entrare in campo dando il massimo. Dormire tutti assieme non fa la differenza”.