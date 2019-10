Attacco Milan, spunta un dato da media retrocessione

Milan-Lecce, si sfideranno le due squadre più improduttive della Serie A. Il dato riguardante il Diavolo è impietoso.

Milan-Lecce, sfida tra le due squadre più improduttive della Serie A. Come infatti evidenza Opta, entrambe sono le formazioni con con la percentuale più bassa per quanto riguarda la percentuale di tiri nello specchio della porta.

33,3% per il Diavolo, 37,3% per i pugliesi. Segue il Brescia neo promosso. Un dato quindi da squadra di bassa classifica, relativa alla zona salvezza e non certo alle ambizioni Champions. Un dato da riaggiornare subito, già da stasera.

Ecco perché Stefano Pioli non si è risparmiate nelle scelte, con tanto di una mini rivoluzione per ribaltare subito lo scenario. Dentro così Rafael Leão da prima punta, con panchina per uno spento e irriconoscibile Krzysztof Piatek. L’altra novità riguarda invece Ante Rebic sulla corsia mancina, il quale dovrà sfornare palle goal con i suoi strappi sulla fascia.

Novità anche in mediana per alzare il tasso tecnico e far girare meglio palla. Così spazio a un Lucas Paquetá finora accantonato, e anche a Lucas Biglia in cabina di regia. Il tecnico si affiderà infatti all’argentino per il cuore del centrocampo, il suo vecchio capitano in quella Lazio che si piazzò terza raggiungendo la Champions League.

Pioli, tabù esordio: non vince la prima da otto anni