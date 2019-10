Pioli, tabù esordio: non vince la prima da otto anni 

Milan-Lecce, occhio al tabù di Stefano Pioli: il tecnico emiliano non vince la prima da addirittura otto anni. L’ultima volta fu col Bologna nella stagione 2011/2012. Stasera, nel giorno del suo compleanno, c’è l’occasione del riscatto.

Milan-Lecce, servirà spezzare un vecchio tabù per rompere subito il ghiaccio. Perché come evidenzia Tuttosport oggi in edicola, è addirittura da otto anni che Stefano Pioli non vince all’esordio stagionale.

L’ultima volta, infatti, fu nella stagione 2010/11 e 2011/12. Ci riuscì prima alla guida del Chievo, con il quale si impose per 2-1 contro l’Atalanta al Bentegodi, e poi con il Bologna dove si trasferì la stagione dopo imponendosi per 2-0 contro il Novara.

Ma da allora è blackout totale per l’allenatore emiliano, anche con le sue squadre migliori. Perde infatti al debutto con la Lazio proprio a San Siro contro il Milan, 3-1 finale, e non inizia con un pieno sorriso neanche con l’Inter, pareggiando piuttosto 2-2 sempre con Milan alla primissima uscita stagionale.

Infine anche con la Fiorentina non va benissimo: 2-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Stasera a San Siro, quindi, il tecnico può finalmente riscrivere la storia delle sue partenze. E quale occasione migliore se non il suo 54esimo compleanno.

