Milan-Lecce, lo striscione della Curva Sud: “Tempo scaduto”

I tifosi del Milan hanno esposto uno striscione a San Siro per la sfida contro il Lecce di questa sera: “Tempo scaduto… Dimostrare”. Ora tocca alla squadra.

Il Milan deve risalire la classifica e per farlo si è affidata ad un nuovo allenatore. I tifosi stasera contro il Lecce sono numerosi, circa 50 mila, ma hanno voluto esprimere il loro disappunto con uno uno striscione.

Dagli spalti di San Siro emerge a caratteri cubitali la scritta: “Tempo scaduto… Dimostrare“. Un messaggio di protesta, malumore, e se vogliamo anche di incitamento per la squadra. Ma non solo: i destinatari sono anche i dirigenti ed in generale l’intera proprietà rossonera.

Continua il messaggio del tifo milanista: “Dalla Società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente”.

Lo striscione esposto è lo stesso mostrato due settimane fa al Ferraris di Genova nella sfida contro il Genoa. Match vinto, tra mille difficoltà e intoppi, dopo il quale è stato deciso di esonerare Marco Giampaolo.

Adesso la squadra è stata affidata a Stefano Pioli e ci si aspetta un cambio di rotta: un miglioramento dal punto di visto dell’intensità di gioco, e della voglia da mettere in campo.

La parola passa proprio al campo: tocca ai giocatori portare a casa una vittoria e lavorare per migliorare e raggiungere gli obiettivi stagionali fissati.