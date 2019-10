Pioli: “Milan giovane? Basta! Indurimento per Leao”

Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico rossonero ha parlato del solito tema del Milan giovane che non riesce a gestire il risultato.

Debutto amaro per Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Non è bastato un buon primo tempo per chiudere la partita e portare a casa il risultato. Alla fine il Lecce, con una prodezza di Calderoni, ha conquistato un punto pesantissimo a San Siro.

L’allenatore rossonero ha già parlato nella consueta intervista a Sky Sport. Poi è intervenuto anche in conferenza stampa dove ha toccato altri temi. Fra questi la gestione della partita e la solita scusa della squadra giovane. Pioli ha risposto in maniera decisa: “Basta parlare di Milan giovane o vecchio. Siamo il Milan, indossiamo una maglia gloriosa e dobbiamo farlo con onore e orgoglio. E’ una maglia pesante, ma se siamo qui c’è un motivo“.

Sulla scelta di Rafael Leao preferito a Krzysztof Piatek: “Leao mi è sembrato più brillante, l’ho scelto anche per le caratteristiche. Mi hanno segnalato un indurimento muscolare a fine primo tempo. Loro due insieme? Dipende dalla partita che andiamo a giocare“.

Milan, dieci punti in classifica: non succedeva dal 2012-2013