CIES – Milan tra i migliori vivai d’Europa: il dato

Il settore giovanile ha numeri top anche a livello internazionale: ecco la classifica del CIES sui calciatori esplosi dai vivai europei.

E’ noto da tempo come il settore giovanile del Milan sia uno dei più importanti e ricchi del calcio italiano, visti i tantissimi talenti e campioni in erba lanciati dalle parti di Milanello.

Basti guardare come attualmente nella prima squadra rossonera militino con ruoli chiave calciatori del calibro di Gianluigi Donnarumma e Davide Calabria, titolarissimi nel Milan attuale e cresciuti calcisticamente nel vivaio in questione.

A rafforzare questa certezza c’ha pensato il CIES; l’osservatorio di numeri e statistiche sul calcio internazionale ha pubblicato oggi la classifica dei migliori vivai europei, calcolando il numero di calciatori cresciuti in un determinato settore giovanile e che attualmente militano in uno dei 31 maggiori campionati europei.

Il Milan fa parte della lista in questione, con ben 15 elementi scoperti nel proprio vivaio che giocano in squadre di primo livello. I rossoneri sono primi in Italia per questo dato, a pari merito con l’Atalanta e appena sopra alla Roma.

Leader della classifica fornita dal CIES è il Real Madrid, con 39 calciatori di spessore lanciati dalle proprie giovanili. Seguono i rivali del Barcellona a quota 34 ed i francesi dell’Olympique Lione con 30 talenti.

Roma-Milan, giallorossi in emergenza: gli indisponibili fra infortuni e squalifiche