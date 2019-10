Milan-Lecce, Krunic: “Con Pioli squadra più decisa. Meritavamo la vittoria”

Rade Krunic amareggiato per il pareggio del Milan contro il Lecce a San Siro. Il centrocampista bosniaco è entrato nel secondo tempo al posto di Lucas Paquetà.

Sicuramente l’aspettativa del Milan stasera a San Siro era quella di vincere. Invece, il neo-promosso Lecce è riuscito al 92′ a strappare un punto alla squadra di Stefano Pioli.

Rade Krunic, subentrato nel secondo tempo, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare risultato e prestazione del gruppo: «Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, ma dovevamo chiuderla prima. Ci siamo abbassati un po’ e abbiamo preso due gol. Ci è mancata un po’ di fortuna per conquistare i 3 punti. Meritavamo di vincere».

Il centrocampista bosniaco è contento di come Pioli si è approcciato con lui dopo l’insediamento sulla panchina rossonera: «Ho parlato con lui il primo giorno, mi è piaciuto molto. E’ una persona onesta, mi ha detto cosa si aspetta da me. Stasera ha dimostrato di avere fiducia in me e di questo lo ringrazio».

Nonostante il deludente 2-2, Krunic ritiene che per il futuro si può provare ad essere positivi perché ci sono indicazioni buone dalla sfida col Lecce: «Usciamo più forti da questa gara. Contro la Roma non sarà facile, ma noi dobbiamo pensare ad andare avanti a testa alta e continuare a lottare in ogni allenamento e in ogni partita».

L’ex Empoli ha parlato anche nella mixed zone di San Siro e si è nuovamente espresso su Pioli e il pareggio di stasera: «La mentalità è la prima cosa che ci ha chiesto. Stasera si è visto che siamo cresciuti un po’. Per sfortuna abbiamo preso quel gol nel finale buttando via tutto. Comunque abbiamo fatto una buona partita e dispiace aver pareggiato».

Infine Krunic ha risposto su cosa sia cambiato nel passaggio da Giampaolo a Pioli: «Penso che sia cambiato abbastanza. Ho visto un Milan più deciso e lucido nel primo tempo, si vedeva che volevamo vincere stasera. Un peccato. Il mister ci sta dando fiducia, ci stiamo trovando bene con lui e speriamo di continuare su questa squadra facendo anche risultati».

