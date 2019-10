Milanello, 6-0 nell’amichevole con la Primavera: a segno Rebic

Il Milan si è allenato già oggi presso il proprio centro sportivo, per dimenticare il pari con il Lecce. Già amichevole in programma.

Pareggio con il Lecce subito da archiviare per il Milan, che nella giornata odierna è immediatamente tornato ad allenarsi per preparare la prossima gara contro la Roma.

Il tecnico Stefano Pioli, ora che ha tutto il gruppo a disposizione senza impegni infrasettimanali di varia entità, vuole lavorare maggiormente sull’aspetto tattico e strategico, soprattutto per curare i difetti evidenziati già nel 2-2 di ieri sera.

A Milanello, come riportato dall’emittente ufficiale del club, è andata in scena oggi un’amichevole in famiglia contro la formazione Primavera. Una sorta di sgambata che Pioli ha voluto organizzare per cercare di capire lo stato di forma dei suoi calciatori e migliorare certi automatismi.

Per la cronaca la mini-sfida di Milanello si è conclusa 6-0 per la squadra dei ‘big’; protagonista dell’incontro lo spagnolo Samu Castillejo, autore di una tripletta. In gol anche Ante Rebic, oggetto misterioso di questa inizio di stagione, seguito dalle reti pure di Krunic e Piatek.

Sarà interessante capire che tipo di accorgimenti il tecnico ex Fiorentina vorrà apportare nelle prossime sfide al suo Milan, brillante nel primo tempo di ieri contro il Lecce ma distratto e inconcludente nella concitata ripresa.

