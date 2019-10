Tuttosport – Torino, ipotesi Gattuso se Mazzarri non farà risultati

Spunta il nome di Gennaro Gattuso come eventuale sostituto di Walter Mazzarri in caso di futuro esonero dalla panchina del Torino. Per adesso solamente un’ipotesi che circola.

L’inizio di stagione del Torino è sicuramente sotto le aspettative. 10 punti nelle prime 8 giornate di campionato per la squadra granata, meno di quelli previsti.

L’ultima sconfitta contro l’Udinese in Friuli ha generato grande malcontento nell’ambiente. E la panchina di Walter Mazzarri non è più solidissima. Servono risultati per evitare un possibile esonero. Il calendario, però, non è dei più agevoli: Cagliari, Lazio, Juventus. Impegni tutt’altro che semplici, ma già contro i sardi sarebbe importante tornare a vincere per il Toro.

Se i risultati non dovessero soddisfare Urbano Cairo, non è escluso che in casa Torino si possa poi pensare a cambiare allenatore. Il quotidiano Tuttosport oggi scrive che sta già circolando il nome di Gennaro Gattuso, ancora alla ricerca di un nuovo progetto dopo la fine dell’esperienza sulla panchina del Milan.

Cairo spera che Mazzarri riesca a raddrizzare la rotta, evitando di arrivare ad un esonero che sarebbe doloroso visti i buoni risultati della scorsa stagione. Un modo mai bello di concludere un rapporto quando in passato si ha condiviso qualcosa di positivo. Però il calcio è anche questo, il tecnico toscano lo sa e farà di tutto per mantenere la guida del Torino.

