Champions League, 3.a giornata: calendario, orari e diretta tv

Calendario, orari e diretta tv della 3.a giornata di Champions League. Tutte le informazioni necessarie sulle partite di oggi e domani.

Questa sera si torna a giocare la Champions League. Siamo giunti alla terza giornata della competizione più bella del mondo. Il nostro Milan purtroppo non partecipa da ormai cinque anni e non riesce a rientrare fra le prime quattro della Serie A.

Nella scorsa stagione i rossoneri guidati da Gennaro Gattuso ci sono andati vicinissimi: soltanto un punto li hanno separati dall’Inter. Che, reduce dal pareggio interno con lo Slavia Praga e la sconfitta di Barcellona, ora sono alla ricerca della prima vittoria. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo domani a San Siro contro il Borussia Dortmund. I tedeschi non se la passano benissimo e i nerazzurri devono approfittarne. Un altro risultato negativo potrebbe compromettere l’accesso agli ottavi.

Champions League, 22 ottobre: il programma competo

Prima dei cugini, però, scendono in campo Juventus e Atalanta. I bianconeri giocano in casa contro la Lokomotiv Mosca; più affascinante invece la sfida de bergamaschi a Manchester contro il super City di Pep Guardiola. Una partita che rischia di diventare bellissima vista l’intensità e la qualità delle due squadre. Resta poi il Napoli, che affronterà domani il Salisburgo in Austria: una sfida molto tosta per Carlo Ancelotti, anche se sulla carta la partita risulta semplice.

Nello stesso girone della Juventus c’è un interessante Atletico Madrid-Bayer Leverkusen questa sera. Il Paris Saint–Germain è impegnato invece in Belgio contro il Bruges. Olympiacos-Bayern Monaco, Tottenham-Stella Rossa e Galatasaray-Real Madrid altre due partite da seguire. Di seguito il programma completo delle partite di questa sera con le informazioni sulla copertura televisiva. Ricordiamo che la Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma Mediaset ha la possibilità di trasmettere in chiaro una gara:

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, 18:55, Sky Sport Football Shakthar Donetsk-Dinamo Zagabria, 18:55, Sky Sport 254 Juventus-Lokomotiv Mosca, 21:00, Sky Sport Uno Bruges-PSG, 21:00, Sky Sport Football Manchester City-Atalanta, 21:00, Sky Sport Arena e in chiaro su Canale 5 Galatasaray-Real Madrid, 21:00, Sky Sport 255 Olympiacos-Bayern Monaco, 21:00, Sky Sport 256 Tottenham-Stella Rossa, 21:00, Sky Sport 257 DIRETTA GOL su Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra), Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Champions League, 23 ottobre: il programma completo

Come detto, l’Inter stavolta non può fallire. Il Borussia Dortmund è sempre un avversario tosto ma non è un periodo particolarmente positivo. Conte e i suoi ne devono approfittare se sperano ancora di qualificarsi agli ottavi. Anche il Napoli ha bisogno dei tre punti contro il Salisburgo di Haland: Ancelotti e i suoi ragazzi devono rimettere le cose a posto dopo un periodo negativo. La vittoria di sabato contro l’Hellas Verona ha dato morale.

Per quanto riguarda le altre partite, occhio ad Ajax–Chelsea: una sfida molto interessante fra due squadre che puntano molto sul gioco. I Lancieri hanno iniziato bene in Champions e vogliono ripetere lo stesso percorso dello scorso anno ma non sarà facile. Il Barcellona, nello stesso girone dell’Inter, sarà impegno in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga. Poi Benfica-Lione e Lille Valencia. I tifosi del Napoli guarderanno con interesse anche a ciò che succederà in Genk–Liverpool.

Ajax-Chelsea, 18:55, Sky Sport Football Lipsia-Zenit, 18:55, Sky Sport 254 Inter-Borussia Dortmund, 21:00, Sky Sport Uno Slavia Praga-Barcellona, 21:00, Sky Sport Football Salisburgo-Napoli, 21:00, Sky Sport Arena Genk-Liverpool, 21:00, Sky Sport 255 Benfica-Lione, 21:00, Sky Sport 256 Lille-Valencia, 21:00, Sky Sport 257 DIRETTA GOL su Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra), Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Estudiantes-Milan, 22 ottobre 1969: la partita più sanguinosa di sempre