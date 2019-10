Briatore: “Gazidis ha insultato i tifosi del Milan, va licenziato”

Le parole dure di Flavio Briatore contro Ivan Gazidis per la frase sulla Serie D. “L’avrei licenziato”, ha detto il noto imprenditore italiano.

“Senza Elliott il Milan sarebbe in D“, ha detto Ivan Gazidis nella conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli. Non sono piaciute queste dichiarazioni ad una parte dei tifosi, e nemmeno a Silvio Berlusconi. Che ha risposto in maniera piuttosto seccata.

“Queste cose dovrebbe dirle chiuso nel cesso“, le parole dell’ex presidente del Milan, oggi alla guida del Monza, che le percepì come un riferimento alla sua gestione. Gazidis in realtà tutti i torti non ha: il Milan è in una situazione economica disastrosa e adesso si sta lavorando a piccoli passi per provare a riportare un equilibrio. Per farlo serve molto tempo, ma anche risultati sportivi. Che invece stentano ad arrivare. La qualificazione in Champions League sarebbe un grande passo avanti.

Flavio Briatore, noto imprenditore italiano, in un commento sui presidenti italiani a Radio Radio, non ha avuto parole gentili per Gazidis e per quel riferimento alla Serie D: “Un amministratore delegato che dice ‘Siamo come la Serie D’… Se fossi l’azionista di riferimento del Milan l’avrei già licenziato. Una frase del genere è un insulto ai tifosi del Milan e anche a chi mette tanti soldi nel mondo del calcio“.

