Jesus Suso rischia di accomodarsi in panchina in Roma-Milan domenica allo stadio Olimpico. Stefano Pioli sta studiando altre soluzioni in attacco.

Tanti tifosi dopo Milan-Lecce hanno espresso critiche nei confronti di Jesus Suso, protagonista di un’altra prestazione negativa. Sui social network è diventato virale l’hashtag #SusoOut.

Innegabile che fino a qui l’apporto dello spagnolo alla squadra sia stato deludente. Da un giocatore così dotato tecnicamente ci si aspettano quelle giocate che nelle scorse stagioni abbiamo visto e che ora sembrano un lontano ricordo. Questa doveva essere l’annata nella quale dimostrare di poter essere continuo nel rendimento, invece Suso sta fallendo la prova di maturità.

E per Roma-Milan di domenica è possibile un’esclusione del numero 8 rossonero dalla formazione titolare. Sportmediaset conferma, spiegando che Stefano Pioli sta pensando di utilizzare insieme Rafael Leao e Krzysztof Piatek in attacco. Ancora da capire il modulo, anche se potrebbe essere un 4-3-1-2 con Hakan Calhanoglu alle spalle dei due attaccanti.

Se invece il mister dovesse decidere di confermare il 4-3-3, allora bisognerà vedere se eventualmente Leao potrà agire sul versante destro con Piatek al centro e Calhanoglu a sinistra. Un’altra opzione per sostituire Suso sarebbe Ante Rebic, che però non ha convinto quando è subentrato contro il Lecce. Pure Samuel Castillejo può agire da esterno destro offensivo, il suo ruolo preferito.

Milan, ricavi commerciali in discesa: i dati preoccupano