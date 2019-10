Marco Simoncelli, il Milan lo ricorda a 8 anni dalla morte – VIDEO

Il 23 ottobre 2011 Marco Simoncelli scomparve in seguito ad un bruttissimo incidente nel corso della gara MotoGP che si stava correndo sul circuito di Sepang, in Malesia.

Oggi ricorre l’ottavo anniversario di quel tragico giorno e tutto il mondo dello sport ricorda il celebre pilota. Aveva solamente 24 anni quando morì e sembrava destinato a diventare un campione della classe regina del Motomondiale, dopo aver già vinto il titolo 250 nel 2008. Un ragazzo genuino e simpatico, schietto e apprezzato da molti nel paddock.

Anche il Milan, squadra per la quale Simoncelli tifava, ha voluto ricordare Marco in questa giornata triste. Sui profili ufficiali presenti sui social network è stato pubblicato un video dedicato a SIC.

❤ SIC 🖤

Time does not erase your memory.

🏍️ Come corre il tempo, Sic! Diobò se ci manchi 5⃣8⃣ pic.twitter.com/nLtfnjBl6p

— AC Milan (@acmilan) 23 ottobre 2019