Milan, ripresa degli allenamenti. Ospite a sorpresa a Milanello

Il Milan oggi ha ripreso gli allenamenti verso la sfida di domenica contro la Roma. A Milanello presente anche un ospite speciale: Andrea Pirlo. Il racconto della seduta.

Dopo il giorno di riposo concesso ieri, oggi la squadra è tornata ad allenarsi a Milanello agli ordini di Stefano Pioli. Il sito ufficiale del club, acmilan.com, ha riferito il report completo dell’intera giornata di lavoro della squadra.

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio. Ad assistere all’allenamento odierno, insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara, anche un gradito ospite: Andrea Pirlo.

L’ex regista del grande Milan di Ancelotti è tornato a Milanello per guardare l’allenamento di mister Pioli, incontrare vecchi amici a Milanello. Tra questi, anche il suo ex capitano Maldini, ora direttore tecnico rossonero.

Milanello Live: il racconto dell’allenamento

L’allenamento è iniziato in palestra dove il gruppo ha svolto la fase di attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per proseguire nel lavoro atletico con una serie di esercitazioni eseguite con il pallone tra gli ostacoli bassi e le sagome.

Successivamente, sul campo ribassato, altra fase di lavoro tecnico-atletico suddivisa in diverse stazioni: serie di scatti con gli elastici e controllo del pallone in corsa finalizzato al tiro in porta. A seguire lavoro sul possesso palla prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l’allenamento odierno.

Il programma di domani, giovedì 24 ottobre, prevede un solo allenamento al mattino: squadra pronta alle 10:30.

🏃🏻 Training day: the lads are back 🔙 🔙 Milanello: si torna al lavoro 🏃🏻#SempreMilan pic.twitter.com/9FW0swqaMe — AC Milan (@acmilan) 23 ottobre 2019

