Sky – Verso Roma-Milan, ballottaggio Piatek-Leao: c’è un favorito

Il Milan domenica giocherà contro la Roma. Si cominciano a valutare alcune opzioni di formazione: ballottaggio tra Krzysztof Piatek e Rafael Leao.

Domenica il Milan sarà ospite della Roma allo stadio Olimpico. I rossoneri dopo la beffa subita contro il Lecce, sono alla disperata ricerca di una vittoria che serva a smuovere la classifica e risollevare le sorti della squadra.

Serve morale, e solo con una vittoria si tornerebbe a respirare aria di tranquillità in quel di Milanello. Stefano Pioli sta già studiando l’11 anti-Roma. I colleghi di Sky Sport 24 riferiscono della possibilità di qualche ballottaggio, in particolare per il ruolo di prima punta.

A giocarsi il posto saranno Krzysztof Piatek e Rafael Leao: entrambi considerati da mister Pioli attaccanti. Sul polacco non c’erano dubbi, chiaramente, mentre sul portoghese si è molto dibattuto sulla sua posizione. Giampaolo lo vedeva più esterno, Pioli centravanti.

Il ballottaggio Piatek-Leao…

Dunque nell’ottica di un modulo con una sola punta, che potrebbe essere il 4-3-3 in partenza – almeno nei numeri – serve soltanto uno dei due. Domenica scorsa il ballottaggio era stato lo stesso, e aveva favorito Leao. Domenica prossima invece il favorito per partire titolare sembra Krzysztof Piatek.

Quello di Pioli sarà un modulo dinamico, a precindere dai numeri, come da lui stesso anticipato nei giorni scorso. Al momento prevede l’inserimento di una sola prima punta di ruolo, in futuro chissà.

Parliamo di idee e indiscrezioni a quattro giorni dalla sfida, dunque che possono cambiare considerevolmente nel corso della settimana. Pioli deciderà alla vigilia se schierare l’uno piuttosto che l’altro.

È alta – se non addirittura certa – la possibilità di una staffetta tra i due nel corso del match. Nell’idea di Pioli potrebbe starci l’inserimento dal primo minuto di Piatek, più statico e punto di riferimento centrale, per poi inserire il dinamico e veloce Leao quando gli avversari calano fisicamente.